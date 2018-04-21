Россиянин первым в мире достиг Северного полюса на велосипеде

Россиянин Ярославец Богдан Булычев стал первым, кто добрался до Северного полюса на велосипеде. О своем путешествии он рассказал в фейсбуке: «Путь до заветной цели был не простой, добирался до Полюса я при помощи разных видов транспорта, и финальную часть маршрута по льду Северного Ледовитого океана преодолел на велосипеде», — после чего Богдан продолжил ход до старта на самолете и вертолете.

Кроме того, Богдан Булычев установил мировой рекорд «Самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде в Северном полушарии». В данном случае, сыграл большую роль географический феномен. Кругосветное путешествие — это пересечение всех меридиан. «Обойдя по окружности небольшого радиуса одного из полюсов, можно за короткое время пересечь все меридианы, и, таким образом, совершить кругосветное путешествие» — рассказал в своем фейсбуке Богдан. Путешествие заняло 48 секунд.

Путешественник уже отправил заявки в Книгу рекордов Гиннесса, Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы.

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