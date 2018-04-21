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«Чуть не ошпарила лапы собаки, пытаясь помыть их»: на ВИЗе в восьми многоэтажках нет холодной воды
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«Чуть не ошпарила лапы собаки, пытаясь помыть их»: на ВИЗе в восьми многоэтажках нет холодной воды 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В четыре часа дня читатели Е1.RU нам сообщили, что в некоторых домах на ВИЗе нет холодной воды. В диспетчесркой рассказали, что прорвало трубу и ее уже ремонтируют. Но спустя больше пяти часов водоснабжение в дома горожан не вернулось.
— Чуть не ошпарила лапы собаки, пытаясь помыть их, — возмутилась жительница дома, в котором отключили холодную воду. — В итоге я ему лапы минут десять мыла. Выключала воду и ждала, пока остынет.
До сих пор без холодной воды находятся жители восьми домов — на улице Красноуральской это дома №25а и 27/2, а на Токарей — №46а, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4 и 50/5.
Когда вода появится в кранах жителей ВИЗа, в диспетчерской пока не знают.
— Произошел прорыв трубы. В «Водоканале» пока ремонтируют. Когда водоснабжение восстановят, пока нет информации, — сообщили E1.RU в Центральной диспетчерской службе.
Сегодня ночью жителям Вторчермета повезло куда меньше — у них сразу пропали свет, вода и отопление.
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