Маша Распутина рассказала, как спасла брата от смерти

Новый выпуск «Секрета на миллион» вновь был посвящен Маше Распутиной. Певица откровенно рассказала о проблемах своего родного брата Николая Агеева . В конце 80-х годов мужчина жил с возлюбленной и ее ребенком. Однажды, пока женщины не было дома, мальчик упал в ванной и получил травму, от которой скончался. Несмотря на то, что Николай отрицал свою причастность к смерти малыша, его обвинили в убийстве. Агеев был приговорен судом к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

Певица постоянно навещала родственника, а однажды ее вызвал к себе начальник колонии: «Мне тогда начальник зоны сказал: „Если вы его отсюда не уберете, его тут убьют“. Оказалось, что Николая жестоко избивали сокамерники. В одной из драк ему была причинена тяжелая травма головы: „У него только работало сердце, а сосуды головного мозга не работали“.

Знакомые посоветовали Распутиной обратиться к Иосифу Кобзону . „Мне сказали, что Кобзон всем помогает. Мы вместе на концерте выступали, я подошла к нему, так и так. „Ну вот, значит, послезавтра будет концерт, приезжай, я тебя подведу к одному человеку, и ты ему при мне все это скажешь, всю ситуацию““, — рассказала артистка в эфире программы.

Благодаря Иосифу Кобзону Николая на следующий день перевели в колонию-поселение в Московской области . В 1997 году уголовное дело в отношении Николая Агеева было пересмотрено. За недоказанностью обвинения судом был вынесен оправдательный приговор, Агеев был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и вышел на свободу на год и десять месяцев ранее положенного срока. Брат Маши Распутиной, появившийся в студии „Секрета на миллион“, уверен, что был осужден „в силу внутренних убеждений суда“.

На сегодняшний день Николай ведет спокойную жизнь, работает в госучреждении. Он не устает благодарить сестру за приложенные усилия к его скорейшему освобождению. Как признается Агеев, Маша ни на секунду не усомнилась в его честности: „Мне понравился ответ Марии. Она сказала: „Если бы я хоть на миг была уверена, что это сделал он, то я своими руками либо убила, либо отравила““.

Фото: globallookpress, starface