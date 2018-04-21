Олег Ступин про субботники: «Я вот тоже недавно психанул»

Министр экологии и природных ресурсов Калининградской области Олег Ступин рассказал, как не сдержался и сам убрал мусор вокруг своего дома.

«Мы просто выходим и убираем, приводим в порядок ту территорию, которая вокруг нас. Я вот тоже недавно психанул. Постоянно гуляю с утра с собакой, пошёл вокруг дома у себя убрал с моей девушкой довольно большой квартал. Люди подходили и спрашивали, что вы делали, чем вы тут занимаетесь. Это правильная и хорошая традиция», — сказал он.

Ранее Олег Ступин заявил, что в Калининградской области не хватает мусорных урн. На его взгляд, их должно быть в два раза больше.

В Калининградской области не хватает урн