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Олег Ступин про субботники: «Я вот тоже недавно психанул»
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Олег Ступин про субботники: «Я вот тоже недавно психанул» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Министр экологии и природных ресурсов Калининградской области Олег Ступин рассказал, как не сдержался и сам убрал мусор вокруг своего дома.
«Мы просто выходим и убираем, приводим в порядок ту территорию, которая вокруг нас. Я вот тоже недавно психанул. Постоянно гуляю с утра с собакой, пошёл вокруг дома у себя убрал с моей девушкой довольно большой квартал. Люди подходили и спрашивали, что вы делали, чем вы тут занимаетесь. Это правильная и хорошая традиция», — сказал он.
Ранее Олег Ступин заявил, что в Калининградской области не хватает мусорных урн. На его взгляд, их должно быть в два раза больше.
В Калининградской области не хватает урн
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