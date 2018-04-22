Во время субботника ярославцы убрали 700 несанкционированных свалок

Неравнодушные жители Ярославля , работники предприятий города, школьник и студенты убрали мусор более 700 несанкционированных свалок.

Субботник прошел в субботу, 21 апреля. В нем приняли участие 43 249 человек и более 630 единиц техники. Субботник дал старт месячнику благоустройства в городе. Его открыли с построения спецтехники, занятой уборкой в Ярославле, около КЗЦ «Миллениум».

Также участники субботника высадили 677 деревьев и 158 кустарников.