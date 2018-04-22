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Во время субботника ярославцы убрали 700 несанкционированных свалок
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Во время субботника ярославцы убрали 700 несанкционированных свалок 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Неравнодушные жители Ярославля, работники предприятий города, школьник и студенты убрали мусор более 700 несанкционированных свалок.
Субботник прошел в субботу, 21 апреля. В нем приняли участие 43 249 человек и более 630 единиц техники. Субботник дал старт месячнику благоустройства в городе. Его открыли с построения спецтехники, занятой уборкой в Ярославле, около КЗЦ «Миллениум».
Также участники субботника высадили 677 деревьев и 158 кустарников.
«Мы постараемся сообща убрать весь тот мусор, который остался в нашем городе после зимы. Участие в общегородском субботнике — это отличная возможность продемонстрировать свою любовь к родному городу и доказать делом, что он нам не безразличен», — рассказал мэр города Владимир Слепцов.
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