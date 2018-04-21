«Плевок в лицо работникам культуры»: в Ярославле бюджетников заставили разгребать под дождём свалку

Сегодня в Ярославле прошёл общегородской субботник. Силами горожан разгребли более 700 свалок. И не всем это понравилось. Бюджетники пожаловались на то, что их заставили в дождь идти разгребать мусор.

— Очередной плевок в лицо работникам культуры от нашего доблестного мэра, — возмущена сотрудница дома культуры «Магистраль» Любовь Лукьянова. — Нас выгнали в проливной дождь убирать помойку. Речь не идет о насилии, это обычная практика, когда всех приглашают прийти на субботник в добровольно-принудительном порядке. Но раньше мы убирали листву в парке, а сегодня нас пригласили убирать свалку.

Свои возмущения по поводу субботника сотрудники ДК «Магистраль» не скрывают

В мэрии же сказали, что никаких распоряжений отправлять кого-то на свалки не раздавали.

— Каждый человек вправе сам решать, принимать участие в субботнике или нет, — объяснил руководитель информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Любой человек также может решить, куда идти наводить порядок — в свой двор или в центральный городской парк.

В субботнике приняли участие 43 с лишним тысячи человек.

— Участники субботника высадили 677 деревьев и 158 кустарников, — озвучил цифры Хаджи Бадалов. — Жители Ярославля, работники предприятий города и активная молодежь совместно убрали мусор с 739 несанкционированных свалок.

Чиновники предпочли сажать кусты в центре города, а не разгребать свалки

А ещё сегодня Ярославль стал зеленее. Около парка 1000-летия общественники вместе с чиновниками высадили 200 саженцев вишни. Каждое дерево будущего сада именное — табличку с соответствующим обозначением установил каждый, кто его посадил.

— Несмотря на дождливую погоду, в первый день месячника горожанами был проделан большой объем по благоустройству, — остались довольны городские власти. — Работы по уборке территории и высаживанию деревьев будут продолжены и дальше.

Депутат Юлия Миронова пришла на субботник в куртке за 50 с лишним тысяч рублей

Между тем в интернете сегодня весь день люди спорят на тему важности субботников. Одни считают своим долгом помочь властям привести город в порядок, другие же уверены, что следить за порядком — обязанность департамента городского хозяйства, а не налогоплательщиков.

Отличилась на субботнике сегодня и скандально известная депутат муниципалитета Юлия Миронова. Она приехала убирать мусор в дорогущей куртке и отчитала борцов с мусором.