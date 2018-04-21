Со взаимной выгодой: Россия начинает мирную стадию в Сирии

"Россия сыграла ведущую ключевую роль в разгроме террористов в Сирии — военный этап, несмотря на действия западных стран, близится к завершению. Очевидно, в ближайшее время последние очаги вооруженных столкновений в стране будут погашены. Следовательно, пришло время возвращаться к мирной жизни. Но гражданская война затронула почти всю территорию Сирии, и степень разрушений еще предстоит оценить.

Конечно, Россия не останется в стороне от экономического восстановления Сирии — сейчас планы на сотрудничество рассматриваются правительствами обеих стран. Очевидно, что предстоит колоссальная работа — предстоит привлечь множество российских компаний и предприятий. При этом бизнес РФ имеет нужный технологический уровень, обладают знаниями и опытом — многочисленная и разнообразная российская инфраструктура это наглядно подтверждает", — отмечает специалист.

Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер Халиль заявил, что Москва и Дамаск обсуждают возможность заключения соглашения о преференциях для российских компаний, которые хотят инвестировать в арабскую республику. А сирийский посол в РФ Рияд Хаддад отметил: страна не видит свое экономическое будущее без участия Москвы. По его словам, РФ — одна из немногих стран, которая имеет право на непосредственное участие в восстановлении Сирии. Хаддад обратил внимание, что именно с помощью России САР смогла достичь высоких результатов в борьбе с терроризмом. И добавил, что Москва является другом Дамаска.

"Россия не может оставить Сирию без помощи — это было бы не логично после того, как Москва преломила ход войны в стране и фактически спасла ее от губительного для государства конфликта. Но для дальнейшего прогресса экономика страны должна встать на рельсы развития. В свою очередь Дамаск гарантирует компаниям РФ участие в развитии сирийской народно-хозяйственной и бытовой инфраструктуры. А также преференции.

При этом российский бизнес приходит в Сирию не только с восстановительными, но и торговыми проектами — они принесут выгоды экономике обеих стран", — подчеркивает эксперт.

Исключая посредников

Хаддад не забыл упомянуть и другие страны, которые, напротив, чинят препятствия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Запад постоянно вмешивается в дела других государств. Сирия намерена отдать предпочтение компаниям РФ в ходе восстановления экономики. Мухаммед Халиль при этом подчеркнул, что считает невозможным участие государств, причастных к кровопролитию в Сирии, в восстановлении ее экономики.

Существенным шагом в укреплении двустороннего бизнес-партнерства сирийские чиновники считают переход во взаиморасчетах на национальные валюты‍. Он обратил внимание на то, что такая возможность будет выгодна для обеих стран. «И Сирия, и Россия являются объектами международных санкций. Мы должны использовать большое количество инструментов и возможностей, которые существуют между нашими странами. Самое главное — это создание инструмента обеспечения торгового обмена с применением национальных валют для взаиморасчетов», — сказал замглавы Центрального банка САР Хазем Карфуль.

"Предложение во взаиморасчетах переходить на национальные валюты вполне оправдано на фоне общемировой ситуации. Позитивные примеры такого взаимодействия уже есть — несколько нет Россия и Китай успешно используют такой способ, подключиться к такой форме сотрудничества желает и ряд других государств. Доллар в качестве посредника просто исключается, что дает сразу несколько преимуществ.

Связаны они не только с санкциями, но и с тем, что доллар как мировая валюта не является сегодня привлекательным. Недавно президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай, что они намеренно занижают курс национальных валют, хотя в отношении РФ такой выпад абсолютно безоснователен. Тем не менее, американский лидер заявил тренд на снижение курса доллара.

В такой ситуации доверие к доллару оказалось существенно подорвано — он стал непредсказуемой валютой. Экономическая стратегия США пока не дает надежд, что ситуация изменится. Естественно, Россия и Сирия, заговорив о расчетах в нацвалютах, обсуждают единственно верный выход из сложившейся в глобальной экономике из-за США ситуации", — заключает Владимир Шаповалов.