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Госдума проконтролирует решение вопроса доступности лекарств для россиян
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Госдума проконтролирует решение вопроса доступности лекарств для россиян 

360tv.ru 24 минуты назад
Председатель комитета по контролю и регламенту Государственной Думы Ольга Савастьянова прокомментировала попытку Минздрава переложить ответственность за доступность лекарств на другие ведомства. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
На наш взгляд, министерству надо более активно включаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами и искать пути решения
— Ольга Савастьянова.
Она считает, что вопросы, связанные с фармацевтической деятельностью, должно решать Министерство здравоохранения согласно «положениям и регламентирующим документам».
Этот вопрос для нас является одним из приоритетных, поэтому при обсуждении назначения нового премьера, и с новым министром здравоохранения мы будем обязательно обсуждать данную проблему, а также мониторить этот процесс
— Ольга Савастьянова.
Председатель комитета по контролю и регламенту Государственной Думы добавила, что «комитет возьмет этот очень важный вопрос на особый контроль».
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на симпозиуме детских хирургов заявила, что страна пока не может отказаться в полной мере от иностранных оригинальных лекарственных препаратов и медицинских изделий
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