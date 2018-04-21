Госдума проконтролирует решение вопроса доступности лекарств для россиян

На наш взгляд, министерству надо более активно включаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами и искать пути решения

— Ольга Савастьянова.

Она считает, что вопросы, связанные с фармацевтической деятельностью, должно решать Министерство здравоохранения согласно «положениям и регламентирующим документам».

Этот вопрос для нас является одним из приоритетных, поэтому при обсуждении назначения нового премьера, и с новым министром здравоохранения мы будем обязательно обсуждать данную проблему, а также мониторить этот процесс

— Ольга Савастьянова.

Председатель комитета по контролю и регламенту Государственной Думы добавила, что «комитет возьмет этот очень важный вопрос на особый контроль».