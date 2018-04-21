Сезон весенней охоты открылся в Челябинской области

Сезон весенней охоты начался в субботу, 21 апреля, в Челябинской области , сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального министерства экологии.

Охотиться на селезней с подсадной уткой из укрытия, а также на токующих самцов глухаря и тетерева можно на территории восьми муниципалитетов: Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Карталинского, Кизильского, Нагайбакского и Чесменского районов. Сезон охоты там продлится всего 10 календарных дней.

Зато с 28 апреля в остальных районах Южного Урала откроется охотничий сезон на селезней с подсадной уткой из укрытия, самцов глухарей и тетеревов на токах, а также вальдшнепов на вечерней тяге.

«Запрещается добыча серых гусей, самок уток, тетерева и глухаря, а также болотно-луговой дичи, полевой и степной дичи, лысухи, рябчика, камышницы, — отмечают в минэкологии. — Разрешается добыча серой вороны в случае, если она указана в разрешении на добычу пернатой дичи».

Кроме того, разрешается добыча волка при наличии соответствующего разрешения на добычу пушных животных. При охоте с подсадной уткой из укрытия допускается применение чучел уток. С одной подсадной уткой могут осуществлять охоту не более двух охотников.

Сотрудники министерства напоминают, что весной во время сезона охоты запрещается:

применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия;применение пневматического и метательного (луки, арбалеты) оружия;применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи;охота на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;охота на вальдшнепа на утренней тяге;охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току.