ОБЗОР: Кабмин РФ поддерживает законопроект о цифровых активах при условии его доработки

МОСКВА , 21 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ в целом поддерживает законопроект «О цифровых финансовых активах», но считает необходимым его доработать, говорится на сайте кабмина.

Проект дает определения таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ . Одновременно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению", — говорится в отзыве.

ЗАМЕЧАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Кабмин в своем отзыве высказывает ряд замечаний к документу. В частности, законопроектом предусмотрено, что им регулируется использование смарт-контрактов, но в документе это не отражено, поэтому кабмин считает необходимым предусмотреть соответствующие положения.

В проекте, как отмечает кабмин, дается определение цифровых финансовых активов, одним из которых является криптовалюта. При этом законопроект не содержит регулирования правоотношений, возникающих в связи с оборотом криптовалюты, что может повлечь трудности правоприменительной практики.

Также правительство считает необходимым уточнить понятие «майнинг» и расширить перечень критериев, по которым лицо может считаться осуществляющим майнинг. Кроме того, по мнению кабмина, необходимо внести изменения в законодательство РФ о налогах и сборах, поскольку в нем не регламентированы вопросы налогообложения цифровых финансовых активов и сделок. Также необходимо регламентировать вопросы бухгалтерского учета в части имущества в электронной форме.

"В статье 2 законопроекта закрепляются понятия токена и криптовалюты, однако из предложенных определений этих понятий не представляется возможным определить их соотношение между собой. Из положений законопроекта нельзя установить, каким образом регулируется их первичная эмиссия", — говорится на сайте.

Кроме того, добавляется, что законопроект не имеет обоснования введения ряда ограничений, налагаемых на резидентов России, в частности, резиденты РФ не могут инвестировать в цифровые финансовые активы в иностранных юрисдикциях.

"При этом подобное ограничение представляется неоправданным", — отмечают в кабмине.

Правительство отмечает, что согласно положениям документа цифровой кошелек открывается оператором обмена цифровых финансовых активов только после прохождения процедур идентификации его владельца в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

"Таким образом, вводится ограничение для участия иностранных инвесторов, а также значительно затрудняется возможность участия российских инвесторов и эмитентов в обороте токенов. Учитывая данное обстоятельство, правительство предлагает предусмотреть в законопроекте возможность проведения оператором обмена цифровыми финансовыми активами упрощенной идентификации дистанционным способом", — отмечается в отзыве.

Добавляется, что правительство считает целесообразным дополнительно урегулировать право иностранных инвесторов перечислять криптовалюты на кошелек эмитента в обмен на токены российского эмитента, поскольку эта мера позволит повысить инвестиционную привлекательность российских проектов.

Кабмин считает необходимым предусмотреть обязательный контроль за обменом криптовалюты на рубли или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тысяч рублей.

Вместе с тем, по мнению кабмина, отсутствие механизма установления собственников цифровых финансовых активов и лиц, ответственных за функционирование систем цифровых финансовых активов, «не позволит противодействовать криминализации данной сферы и использованию названных активов в противоправных целях, а также обеспечить защиту соответствующих прав собственности.»

"Также правительство отмечает, что предлагаемые законопроектом определения используемых в нем понятий необходимо скорректировать с технической точки зрения", — говорится в отзыве.