Кадыров пригласил и. о. госсекретаря США проверить следственный изолятор в Грозном

"Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется", — написал глава региона в Telegram.

По его словам, в утверждениях Салливана «нет и доли правды». «В вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки», — заявил Кадыров, добавив, что «в Чечне, которая совсем недавно подверглась массированной атаке международных террористов, подготовленных и финансируемых западными спецслужбами, в полном объеме восстановлены мир и стабильность».