«Сказки Шахерезады»: полуобнаженная Анфиса Чехова поделилась провокационными снимками

Анфису Чехову можно назвать одной из самых раскрепощенных российских знаменитостей — телеведущая гордится своей фигурой и с удовольствием демонстрирует ее достоинства в откровенных фотосессиях. В Instagram Чеховой можно найти множество провокационных кадров, а несколько часов назад появились новые интересные фото. На снимках, сделанных в спальне, телеведущая томно позирует на кровати в шелковых пижамных шортах. «Сказки ШехереЗады», — гласит игривая подпись к серии фотографий.

«Анфиса, какая же вы красивая и такая женственно-сказочная!», «Ой какая милая талия мммм», «Талия это от природы! Красотка!», «Роскошная Анфиса», «Шалунья! Игривая! Легкая! Очень красивая Женственная женщина», «Это Анфиса? Шикарная женщина», «Это просто космос! Вы лучшая», — поклонники в комментариях осыпали Анфису комплиментами.

А вам нравятся эти фотографии Анфисы Чеховой?

Фото: instagram