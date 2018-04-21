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«Сказки Шахерезады»: полуобнаженная Анфиса Чехова поделилась провокационными снимками
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«Сказки Шахерезады»: полуобнаженная Анфиса Чехова поделилась провокационными снимками 

Passion.ru 41 минуту назад
Фото: Passion.ru
Анфису Чехову можно назвать одной из самых раскрепощенных российских знаменитостей — телеведущая гордится своей фигурой и с удовольствием демонстрирует ее достоинства в откровенных фотосессиях. В Instagram Чеховой можно найти множество провокационных кадров, а несколько часов назад появились новые интересные фото. На снимках, сделанных в спальне, телеведущая томно позирует на кровати в шелковых пижамных шортах. «Сказки ШехереЗады», — гласит игривая подпись к серии фотографий.
«Анфиса, какая же вы красивая и такая женственно-сказочная!», «Ой какая милая талия мммм», «Талия это от природы! Красотка!», «Роскошная Анфиса», «Шалунья! Игривая! Легкая! Очень красивая Женственная женщина», «Это Анфиса? Шикарная женщина», «Это просто космос! Вы лучшая», — поклонники в комментариях осыпали Анфису комплиментами.
А вам нравятся эти фотографии Анфисы Чеховой?
Фото: instagram
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