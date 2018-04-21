Финуправлавление Пскова выдало 21 представление учреждениям и предприятиям в 2017 году 

Финансовое управление администрации Пскова провело в 2017 году 17 тематических проверок отдельных участков финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и 22 проверки исполнения представлений и предписаний, выданных ранее. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году были проведены в МБУ «Планетарий», МП Пскова «Комбинат благоустройства», МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБУ ДО «ДЮСШ „Лидер“, школе №5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина», Централизованной библиотечной системе Пскова. Тематические проверки проведены в 2017 году в детском саду №1», МБУ ДО «Эколого-биологический центр», лицее экономики и основ предпринимательства № 10», МБУ ДО ДООСЦ «Юность», детских садах №№ 13, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 46, школах №№ 11, 23, 47, лицее №4, МКУ г. Пскова «Специализированная служба». Общая сумма средств, в отношении которых были проведены контрольные мероприятия, составила 540 млн руб. В результате контрольных мероприятий у ряда организаций установлены списание основных средств и материальных запасов при отсутствии надлежащим образом оформленных документальных оснований, осуществление хозяйственных операций при отсутствии достоверных и надлежаще оформленных документов, нарушение порядка расчетов с бюджетом города Пскова, нарушения, установленные в результате осмотров, обмеров, прочие нарушения.Руководителям проверенных организаций направлены 21 представление о необходимости пресечения и устранения выявленных нарушений и недостатков, а также устранения причин и условий таких нарушений, а также 11 предписаний на общую сумму 87,9 тыс. рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».