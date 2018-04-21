Ученые создали браслет, который защитит от нападений

В Америке создали устройство, которое должно защитить женщин от насильников и грабителей. Так как зачастую вызвать помощь при нападении практически невозможно, ученые изобрели браслет, который будет самостоятельно передавать сигнал в экстренные службы.

К сожалению, в обществе слишком часто происходят случаи смертей на фоне изнасилований и ограблений. При этом обычно жертва физически не может позвать кого-то помощь, а уж тем более вызвать полицию. Чтобы решить эту насущную проблему, американские ученые создали браслет, который сам отправит сигнал в службы экстренной помощи при нападении. Новый девайс сможет определить местонахождение жертвы и даже положение её тела. Более того, браслет начинает издавать громкий звук, который, во-первых, отпугнет преступника, а, во-вторых, привлечет внимание окружающих.

Правда, в сети так и не поняли, как аксессуар будет определять нападение, по мнению людей, его владельцу все же придется нажимать какую-то кнопку. А если устройство просто будет реагировать на резкие движения или воспринимать бурные объятия, как удары, то полиция будет приезжать по каждому поводу. Устройство не обязательно использовать только женщинам, безусловно, оно сможет быть полезным и для мужчин, пожилых людей, а также детей. Однако дизайн его пока что может приглянуться только представительницам прекрасного пола.

А российские ученые недавно представили новую идею, которая пригодится спортсменам. За состоянием постоянно тренирующихся людей будет следить специальная футболка со встроенным ЭКГ. Такое изобретение поможет выявить оптимальные нагрузки и поддержать здоровье на должном уровне.

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