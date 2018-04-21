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21 апреля в Москве состоялся День призывника
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21 апреля в Москве состоялся День призывника 

На Западе Москвы 48 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Студенты 44 колледжа в Кунцево приняли участие в традиционном Дне призывника, который прошёл на территории воинской части №61899. Гостями 27-й отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады имени 60-летия образования СССР стали будущие защитники Родины со всех округов Москвы.
Поддержав аплодисментами зажигательные выступления оркестров, роты почётного караула и песню «Служить России» юного казачка, молодёжь рассредоточилась по учебным точкам.
Компанию парням, которым вскоре предстоит обучиться ратному ремеслу, составили их одноклассницы, одногруппницы, родители и педагоги. Участники акции познакомились с бытом современных военнослужащих. Осмотрели казармы, действующую технику, заглянули в музей и стали свидетелями яркого показательного шоу. Выехав к зрителям на БТР, поджигая файеры под русский рок, бойцы в камуфляже отражали атаки оппонентов, обезоруживали нападающих и рассекали воздух холостыми выстрелами. Поделиться впечатлениями от увиденного удалось на трибуне стадиона с порцией гречки с мясом и горячим чаем в руках.
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