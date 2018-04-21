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Движение поездов на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях МЖД затруднено из-за непогоды
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Движение поездов на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях МЖД затруднено из-за непогоды 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Движение поездов на Ярославском, Горьковском и Савеловском направлениях Московской железной дороги затруднено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
«Из-за непогоды произошло падение дерева на перегоне Софрино-Хотьково Ярославского направления МЖД, создав препятствие для движения поездов. На место незамедлительно отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее убрать дерево и возобновить движение поездов на участке», — говорится в сообщении.
Также из-за непогоды на станции «Яхрома» Савеловского направления МЖД нарушена штатная работа системы, отвечающей за перевод стрелочных переводов в автоматическом режиме. Железнодорожники принимают меры по организации движения поездов на станции по специальной схеме в ручном режиме, позволяющем безопасно пропускать составы. Для этого скорость составов будет снижена. В настоящее время несколько электричек задержаны в пути.
Кроме того, на Горьковском направлении МЖД штормовой ветер повалил дерево на перегоне Балашиха-Стройка. На место отправлены аварийно-восстановительные бригады. Пригородные поезда выполняют укороченные рейсы.
«Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы ликвидировать последствия непогоды и обеспечить перевозку пассажиров в сложных погодных условиях», — отметили в пресс-службе.
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