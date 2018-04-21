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В Башкирии без вести пропала 17-летняя Гузель Хамитова
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В Башкирии без вести пропала 17-летняя Гузель Хамитова 

ufa1.ru 56 минут назад
Фото: ufa1.ru
Уже почти неделю родные и близкие ищут 17-летнюю Гузель Хамитову. Девочка ушла из дома по улице Советская в селе Кенгер Менеуз Бижбулякского района. Сначала родня пыталась найти Гузель своими силами, но поняв, что это бесполезно, родственники написали заявление в полицию.
— По имеющейся информации, девочка находится в Белебее, — пояснили в отделе МВД России по Бижбулякскому району.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 160 см, каштановые волосы.
Особые приметы: родинка на правом виске, на правом предплечье шрам длиной около 4-5 см.
Была одета в кожаную черную куртку, черные джинсы, кроссовки темно-красного цвета.
Всех, кто видел Гузель Хамитову, либо знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам 02 или 020, либо связаться с координатором поиска по Бижбулякскому району по телефону: 8 932 853-64-62 (Ильдар).
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