В Башкирии без вести пропала 17-летняя Гузель Хамитова

Уже почти неделю родные и близкие ищут 17-летнюю Гузель Хамитову. Девочка ушла из дома по улице Советская в селе Кенгер Менеуз Бижбулякского района. Сначала родня пыталась найти Гузель своими силами, но поняв, что это бесполезно, родственники написали заявление в полицию.

— По имеющейся информации, девочка находится в Белебее, — пояснили в отделе МВД России по Бижбулякскому району.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 160 см, каштановые волосы.

Особые приметы: родинка на правом виске, на правом предплечье шрам длиной около 4-5 см.

Была одета в кожаную черную куртку, черные джинсы, кроссовки темно-красного цвета.

Всех, кто видел Гузель Хамитову, либо знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам 02 или 020, либо связаться с координатором поиска по Бижбулякскому району по телефону: 8 932 853-64-62 (Ильдар).