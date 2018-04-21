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В МЧС объяснили появление в водохранилище пятен, обеспокоивших воронежцев
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В МЧС объяснили появление в водохранилище пятен, обеспокоивших воронежцев 

Вести Воронеж 57 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Спасатели высыпали в воду сорбент, чтобы нейтрализовать нефтепродукты. Воронежцы выложили в сети фото и видео белых пятен, которые появились на поверхности водохранилище. Кроме того, они рассказали о сотрудниках МЧС, который работали в субботу, 21 апреля, неподалёку от Адмиралтейской набережной. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области объяснили, что произошло между Чернавским мостом и Адмиралтейской набережной. Причиной проведения работ стало появление большого масляного пятна на воде. Его заметили в пятницу, 20 апреля. Предположительно, в водохранилище машинное масло могло попасть из ливневки домов, находившихся на спуске. По оценкам спасателей, в воду попало 3-5 кг вещества, образовавших плёнку на поверхности. Сотрудники областной аварийно-спасательной службы выехали на месте происшествия, огородили участок с пятном, чтобы оно не распространялось по водной глади. После этого они засыпали в воду сорбент, который должен был поглотить вредное вещество. На следующий день спасатели, собрали сорбент и сняли ограждения. Воронежцы, гулявшие вдоль водохранилища, сняли их работу на видео.
Фото и видео — vk.com, группа «Типичный Воронеж»
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