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Дома Ленинского проспекта отмыли от грязи, пыли и краски
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Дома Ленинского проспекта отмыли от грязи, пыли и краски 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Вчера на Ленинском проспекте началась промывка фасадов жилых домов в рамках месячника благоустройства.
Двадцативосьмиметровая автовышка поднимает двоих рабочих в «люльке» на высоту восьмого этажа. На лицах — маски, на поясе — страховочные ремни, в руках — моечная установка высокого давления. Рабочий нажимает на курок машины С земли за происходящим наблюдает начальник участка отдела по эксплуатации жилого фонда ГБУ «Жилищник» Ломоносовского района Евгений Селезнёв.
— Окна все закрыты, — подмечает Селезнёв.
— То есть, неудобств жителям промывка не принесёт?
— Заодно и окна чище станут, — уверяет начальник участка. — Мы потом мы ещё и камеры видеонаблюдения протрем. Дом как новенький будет.
Алгоритм промывки таков: сначала знание «освежают» обычной водой, смывая верхний слой пыли, которая налетает с магистрали. После фасад обрабатывают мыльным щелочным раствором. Он безвреден как для человека, так и для городской экологии. На завершающем этапе моющее средство смывают сильным напором воды.
— А как же краска? — замечаю потускневшие от времени синие следы. Видимо, когда-то здесь висел рекламный баннер.
— Тут нужен растворитель, — начальник отдела также замечает следы краски и даёт распоряжение немедленно от них избавиться. — Мы применяем «Уайт-Спирит», но таких сложных мест немного.
Впрочем, привести фасад дома в порядок — значит не только вымыть его. За несколько дней до водных процедур нужно прошпаклевать сколы кирпича и балконов. Приступать к промывке можно только после того, как раствор высохнет. После мытья места, где были сколы, подкрашивают.
За день сотрудники ГБУ «Жилищник» полностью отмывают два дома. Масштабные промывки походят раз в год, но, если жителей что-то не устраивает, они всегда могут обратиться к своей подрядной организации.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Глава управы Ломоносовского района Ксения Кравцова:
— Промывка фасадов на Ленинском проспекте проходит с 1 по 30 апреля в рамках месячника благоустройства в Москве. У нас в планах промыть двенадцать фасадов жилых домов. Семь домов уже готовы.
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