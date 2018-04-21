В Самаре пройдет вечеринка для любителей танцевать под техно-ритмы

В понедельник, 30 апреля, в преддверии майских праздников в самарском баре Houston состоится вечеринка для любителей танцев под фанк, хаус, техно и прочие электронные чудеса.

Организаторы концерта — известная любителям подобных стилей группа Jazzysways, она выступит первой со своими фанковыми ритмами.

Ночью зрителей и танцоров ждут техно-трели и пульсирующий бэйслайн.

Танцпол зажигают: JazzySways — funk, jazz, rnb, disco, house, hip-hop M Jazzy & Friends — live electronic set ILL CONNECTION — — Bassline, UKG, Tech House Troniq — Deep Techno, Deep House, Bassline Ivachea — Deep Techno, Minimal Techno, Dub Techno

Начало в 23:00 и до 06:00. 18+.