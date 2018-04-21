Война во Вьетнаме и другие конфликты, в которых неофициально участвовал СССР

После Второй мировой войны СССР участвовал во многих локальных военных конфликтах. Участие это было неофициальным и даже секретным. Подвиги же советских солдат на этих войнах навсегда останутся неизвестными.

Гражданская война в Китае 1946-1950

К окончанию Второй мировой войны в Китае сложилось два правительства, а территория страны была разделена на две части. Одна из них контролировалась партией Гоминьдан, возглавляемой Чан Кайши, вторая — коммунистическим правительством с Мао Цзэдуном во главе. США поддерживала Гоминьдан, а СССР — Коммунистическую Партию Китая. Спусковой крючок войны был спущен в марте 1946 года, когда 310-тысячная группировка гоминьдановских войск при непосредственной поддержке США начала наступление на позиции КПК. Они захватили почти всю Южную Манчжурию, оттеснив коммунистов за реку Сунгари. Одновременно с этим начинается ухудшение отношений с СССР — Гоминьдан под разными предлогами не выполняет условий советско-китайского договора «о дружбе и союзе»: расхищается имущество КВЖД, закрываются советские СМИ, создаются антисоветские организации.

В 1947 году в Объединенную демократическую армию (впоследствии Народная Освободительная армия Китая) прибыли советские летчики, танкисты, артиллеристы. Решающую роль в последующей победе КПК сыграло и вооружение, поставляемое китайским коммунистам из СССР. По некоторым сведениям, только осенью 1945 года НОА получила от СССР 327 877 винтовок и карабинов, 5207 пулеметов, 5219 артиллерийских орудий, 743 танка и бронемашины, 612 самолетов, а также корабли Сунгарийской флотилии.

Кроме того, советские военные специалисты разработали план управления стратегической обороной и контрнаступления. Все это способствовало успеху НАО и установлению коммунистического режима Мао Цзэдуна. За время войны на территории Китая погибло около тысячи советских солдат.

Корейская война (1950-1953).

Сведения об участии вооруженных сил СССР в Корейской войне долгое время были засекречены. В начале конфликта Кремль не планировал участия в нем советских военнослужащих, однако масштабное вовлечение США в противостояние двух Корей изменило позицию Советского Союза. Кроме того, на решение Кремля вступить в конфликт повлияли и провокации американцев: так, 8 октября 1950 года два американских штурмовика даже нанесли бомбовый удар по базе ВВС Тихоокеанского флота в районе Сухой Речки.

Военная поддержка КНДР Советским Союзом была направлена главным образом на отражение агрессии США и осуществлялась за счет безвозмездных поставок вооружения. Специалисты из СССР готовили командные, штабные и инженерно-технические кадры.

Основная военная помощь оказывалась авиацией: советские летчики делали боевые вылет на МиГ-15, перекрашенных в цвета китайских ВВС. При этом пилотам запрещалось действовать над Жёлтым морем и преследовать самолёты противника южнее линии Пхеньян — Вонсан.

Военные советники из СССР присутствовали в штабах фронта только в гражданской одежде, под видом корреспондентов газеты «Правда» . Об этом специальном «камуфляже» упоминается в телеграмме Сталина генералу Штыкову, сотруднику дальневосточного отдела МИД СССР,

До сих пор остается неясным, сколько же на самом деле советских солдат было в Корее . Согласно официальным данным, за время конфликта СССР потерял 315 человек и 335 истребителей МиГ-15. Для сравнения, Корейская война унесла жизни 54 246 тысяч американцев, а свыше 103 тысяч были ранены.

В 1945 году было провозглашено создание Демократической Республики Вьетнам, власть в стране перешла к коммунистическому лидеру Хо Ши Мину. Но Запад не спешил отказываться от своих бывших колониальных владений. Вскоре на территорию Вьетнама высадились французские войска с целью восстановить свое влияние в регионе. В 1954 году в Женеве состоялось подписание документа, согласно которому признавалась независимость Лаоса , Вьетнама Камбоджи , а страна делилась на две части: Северный Вьетнам во главе с Хо Ши Мином и Южный — с Нго Динь Зьем. Последний быстро потерял популярность у народа, а в Южном Вьетнаме разгорелась партизанская война, тем более что непроходимые джунгли обеспечивали ей высокую эффективность.

2 марта 1965 года США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама, обвинив страну в расширении партизанского движения на юге. Реакция СССР была незамедлительной. С 1965 года начинаются широкомасштабные поставки военной техники, специалистов и солдат во Вьетнам. Все происходило в условиях строжайшей секретности.

По воспоминаниям ветеранов, перед вылетом солдат переодевали в гражданскую одежду, их письма домой проходили такую жесткую цензуру, что попади они в руки постороннего человека, последний смог бы понять лишь одно: авторы отдыхают где-то на юге и наслаждаются своим безмятежным отпуском.

Участие СССР во вьетнамской войне было настолько засекреченным, что до сих пор не ясно, какую роль сыграли советские военнослужащие в этом конфликте. Существует многочисленные легенды о советских летчиках-асах, сражающихся с «фантомами», чей собирательный образ воплотился в летчике Ли-Си-Цыне из известной народной песни. Однако, по воспоминаниям участников событий, нашим пилотам было категорически запрещено вступать в бой с американскими самолетами. Точное количество и имена советских солдат, участвовавших в конфликте неизвестны до сих пор.

Национально-освободительное движение в Алжире, получившее размах после Второй мировой войны, в 1954 году переросло в настоящую войну против французского колониального господства. СССР в конфликтен принял сторону повстанцев. Хрущев отмечал, что борьба алжирцев против французских организаторов носит характер освободительной войны, в связи с чем, ее должен поддержать ООН

Однако Советский Союз оказывал алжирцам не только дипломатическую поддержку: Кремль поставлял алжирской армии вооружение и военные кадры.

Советские военные способствовали организационному укреплению алжирской армии, участвовали в планировании операций против французских войск, в результате чего последним пришлось пойти на переговоры.

Стороны заключили соглашение, согласно которому боевые действия прекращались, а Алжиру предоставлялась независимость.