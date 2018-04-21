В Екатеринбурге пройдет «Монстрация», но не в центре города, а на Вторчермете

Екатеринбурге 1 мая пройдет ежегодная всероссийская шуточная «Монстрация». Ее участники выйдут на улицы с абсурдными плакатами. Но пройти по центру города им не удастся. Правительство области согласовало только проведение «Монстрации» на Вторчермете.

С одной стороны, это хорошо. В 2017 году организаторы шествия трижды не могли получить на него разрешение. И, в итоге, люди вышли на улицы с одиночными пикетами. С другой — такого шумного красочного мероприятия, как в 2016 прошло по центру Екатеринбурга, не будет.

В своем ответе Семену представители Министерства общественной безопасности области предложили провести «Монстрацию» от дома № 5 по улице Суходольской до парка Камвольного комбината. Через улицу Ферганскую до пересечения с Агрономической.

Семен Чирков, организатор «Монстрации» в Екатеринбурге, планирует собрать на ней 450 человек. Шествие пройдет 1 мая с 13.40 до 15.00 дня. А соглашаться или нет с Министерством общественной безопасности о новом месте проведения, Семен еще не знает.

— Пока не решил, принимать условия чиновников о новом месте или нет, — рассказал огранизатор «Монстрации» Е1.RU. — Считаю, что это не должно быть моим единоличным мнением. Нужно посоветоваться, узнать, а пойдут ли люди на Вторчермет. Согласятся ли вообще. Чтобы принять решение, у меня еще есть несколько дней. Свое согласие или несогласие я должен выразить в срок до 3 дней до начала мероприятия.

По его мнению что-то в проведении «Монстрации» на Вторчермете есть.

— А я бы сам пошел бы и на Вторчике, — продолжил Семен. — Тоже есть в этом определенный прикол. Другое дело, что такое практически безлюдное место, как Вторчик, диктует нам определенные условия. Зрителей там будет мало. Тех, кто нас увидит. Потому больше стоит рассчитывать на эффект эха: на публикации и перепосты для соцсетей. Следовательно, во время шествия нужно что-то в рамках закона исполнить такое, что можно будет записать на видео. А потом смонтировать из этого вирусный клип.