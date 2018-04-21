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Как общеобластной субботник прошел в Шатуре
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Как общеобластной субботник прошел в Шатуре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Одной из первых к общеобластному субботнику подключилась Шатура, где от мусора уже очистили берег городского озера и местный парк культуры. Жители собрали больше полутора тысяч кубометров мусора уже за несколько часов уборки.
Центральной площадкой субботника в городе стал парк. В 2017 любимое место отдыха жителей Шатуры вошло в губернаторскую программу «Культура Подмосковья». Из областного и местного бюджетов на его реконструкцию было выделено порядка 20 миллионов рублей. В парке, который носит имя Юрия Гагарина, появилась новая детская площадка, площадка для воркаута, набережная с фонтами и памптрек.
Основной фронт работы, так как парк — это большей частью лесная территория, — листва, ветки, конечно, мусор. Мы частично побелим деревья, покрасим туалет — большой фронт работ
— Андрей Макеев, директор Парка культуры и отдыха имени
Ю. А. Гагарина
Преобразившееся место отдыха сегодня весьма популярным среди горожан и гостей Шатуры — парк за год посетили более 150 тысяч человек. Те, кто готов внести свой вклад в благоустройство города, сегодня пришли в парк. Здесь они убрали мусор и прошлогоднюю листву, распилили и вывезли валежник, побелили деревья.
На уборку городского округа вышли более 2800 неравнодушных граждан, обещанный синоптиками дождь жителей не испугал. Вместе с неравнодушными гражданами начальник Госадмтехнадзора области Татьяна Витушева побелила несколько деревьев и наградила самых активных участников субботника.
Это очень благое дело, потому что любой комфорт начинается с первого шага — с уборки, Поэтому мы активно к этому приступили и уже работаем. Видно, что в Шатуре к уборке приступили не сегодня, видно, что огромный объем работы уже выполнен
— Татьяна Витушева.
Жители многоквартирных домов также приняли участие в мероприятии. Всем необходимым инвентарем шатурян обеспечила управляющая компания. В городе с 9 часов утра работали пункты выдачи. Всего за несколько часов участники собрали почти 1,5 тысячи кубов мусора, покрасили более 4,5 километра бортового камня и побелили 150 деревьев. После такого ударного труда Шатура стала еще чище и краше.
В Подмосковье 21 апреля состоялся общеобластной субботник, который проходит в рамках месячника по благоустройству. В нем принимают участие неравнодушные граждане и представители администрации региона — всего около миллиона человек.
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