Как общеобластной субботник прошел в Шатуре

Одной из первых к общеобластному субботнику подключилась Шатура , где от мусора уже очистили берег городского озера и местный парк культуры. Жители собрали больше полутора тысяч кубометров мусора уже за несколько часов уборки.

Центральной площадкой субботника в городе стал парк. В 2017 любимое место отдыха жителей Шатуры вошло в губернаторскую программу «Культура Подмосковья». Из областного и местного бюджетов на его реконструкцию было выделено порядка 20 миллионов рублей. В парке, который носит имя Юрия Гагарина , появилась новая детская площадка, площадка для воркаута, набережная с фонтами и памптрек.

Основной фронт работы, так как парк — это большей частью лесная территория, — листва, ветки, конечно, мусор. Мы частично побелим деревья, покрасим туалет — большой фронт работ

— Андрей Макеев, директор Парка культуры и отдыха имени

Ю. А. Гагарина

Преобразившееся место отдыха сегодня весьма популярным среди горожан и гостей Шатуры — парк за год посетили более 150 тысяч человек. Те, кто готов внести свой вклад в благоустройство города, сегодня пришли в парк. Здесь они убрали мусор и прошлогоднюю листву, распилили и вывезли валежник, побелили деревья.

На уборку городского округа вышли более 2800 неравнодушных граждан, обещанный синоптиками дождь жителей не испугал. Вместе с неравнодушными гражданами начальник Госадмтехнадзора области Татьяна Витушева побелила несколько деревьев и наградила самых активных участников субботника.

Это очень благое дело, потому что любой комфорт начинается с первого шага — с уборки, Поэтому мы активно к этому приступили и уже работаем. Видно, что в Шатуре к уборке приступили не сегодня, видно, что огромный объем работы уже выполнен

— Татьяна Витушева.

Жители многоквартирных домов также приняли участие в мероприятии. Всем необходимым инвентарем шатурян обеспечила управляющая компания. В городе с 9 часов утра работали пункты выдачи. Всего за несколько часов участники собрали почти 1,5 тысячи кубов мусора, покрасили более 4,5 километра бортового камня и побелили 150 деревьев. После такого ударного труда Шатура стала еще чище и краше.