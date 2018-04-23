В Омске на переобучение безработных потратят 247,5 тыс. рублей

Городской центр занятости через сайт госзакупок ищет компанию, которая смогла бы обучить 15 безработных, сооящих на учете, навыкам маникюра и педикюра.

Победителю аукциона заплатят за услуги 247,5 тыс. рублей. Итоги аукциона станут известны 7 мая, обучить безработных омичей компания должна будет до декабря 2018 года.

Отметим, что это не первый аукцион, который проводит центр занятости. С начала 2018 года структура уже выставила около 20 лотов на обучение. Безработных научат следующим профессиям: управление персоналом, штукатур-маляр, пекарь, социальная работа, делопроизводитель, водитель, плотник-бетонщик, а также газорезчик.