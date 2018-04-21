СМИ: Европейские политики призывают США ослабить санкции против России

По данным издания, главную роль в движении за приостановку санкций против России играет Франция . Страна планирует склонить на свою сторону политиков в Берлине, Риме и Лондоне.

Если введенные санкции останутся надолго, убытки понесут европейские промышленные компании. Как отмечает источник, введённые против российской компании «РУСАЛ» санкции могут нанести «прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов» и повлечь за собой закрытие множества предприятий в европейских странах — от автомобильных до авиационных.

В новый пакет санкций попали крупные российские бизнесмены и подконтрольные им компании, в том числе «РУСАЛ».