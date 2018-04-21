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СМИ: Европейские политики призывают США ослабить санкции против России
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СМИ: Европейские политики призывают США ослабить санкции против России 

360tv.ru 46 минут назад
Путем дипломатических усилий Европейские политики стараются убедить президента Соединенных штатов Дональда Трампа в необходимости ослабить санкции, введенные в отношении России, сообщает The Financial Times со ссылкой на источник в Париже.
По данным издания, главную роль в движении за приостановку санкций против России играет Франция. Страна планирует склонить на свою сторону политиков в Берлине, Риме и Лондоне.
Если введенные санкции останутся надолго, убытки понесут европейские промышленные компании. Как отмечает источник, введённые против российской компании «РУСАЛ» санкции могут нанести «прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов» и повлечь за собой закрытие множества предприятий в европейских странах — от автомобильных до авиационных.
В новый пакет санкций попали крупные российские бизнесмены и подконтрольные им компании, в том числе «РУСАЛ».
Министр финансов РФ Антон Силуанов и его американский коллега Стивен Мнучин 20 апреля провели встречу по вопросам антироссийских экономических ограничительных мер.
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