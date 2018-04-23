СМИ: Санкции против Дерипаски грозят потерями европейскому бизнесу

Санкции США против российских бизнесменов могут привести к закрытию металлургических комбинатов за пределами России . Как пишет Financial Times , которую цитирует Би-Би-Си, это беспокоит европейских производителей алюминия, Их опасениями делится.

Санкции запрещают компаниям из Европы закупать сырье у «Русала» — компании, подконтрольной миллиардеру Олегу Дерипаске . В итоге нескольким крупным европейским производителям приходится искать альтернативных поставщиков глинозема, который используется в производстве алюминия.

В итоге часть мощностей придется закрыть. Нехватка сырья может ударить и по другим отраслям — от автомобильных заводов до производителей тары или фольги. В то же время на лицензирование новых поставщиков (особенно из Китая ) может понадобиться некоторое время, отмечает газета.

При наихудшем сценарии предприятиям придется свернуть производство в Европе, утверждает норвежский производитель алюминия Norsk Hydro. Сокращение производства на заводе по выплавке алюминия — это достаточно резкий шаг и чтобы впоследствии восстановить прежние мощности может потребоваться несколько месяцев.

Немецкая бизнес-ассоциация WVMetalle, представляющая 665 металлургические компании, предупредила о возможных сокращениях поставок металла и дальнейший рост цены на него.

На «Русал» приходится 6% мировых поставок глизнозема, отмечает Financial Times.