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СМИ: Санкции против Дерипаски грозят потерями европейскому бизнесу
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СМИ: Санкции против Дерипаски грозят потерями европейскому бизнесу 

BFM.RU 29 минут назад
Фото: "Новая пресса"
Санкции США против российских бизнесменов могут привести к закрытию металлургических комбинатов за пределами России. Как пишет Financial Times, которую цитирует Би-Би-Си, это беспокоит европейских производителей алюминия, Их опасениями делится.
Санкции запрещают компаниям из Европы закупать сырье у «Русала» — компании, подконтрольной миллиардеру Олегу Дерипаске. В итоге нескольким крупным европейским производителям приходится искать альтернативных поставщиков глинозема, который используется в производстве алюминия.
В итоге часть мощностей придется закрыть. Нехватка сырья может ударить и по другим отраслям — от автомобильных заводов до производителей тары или фольги. В то же время на лицензирование новых поставщиков (особенно из Китая) может понадобиться некоторое время, отмечает газета.
При наихудшем сценарии предприятиям придется свернуть производство в Европе, утверждает норвежский производитель алюминия Norsk Hydro. Сокращение производства на заводе по выплавке алюминия — это достаточно резкий шаг и чтобы впоследствии восстановить прежние мощности может потребоваться несколько месяцев.
Немецкая бизнес-ассоциация WVMetalle, представляющая 665 металлургические компании, предупредила о возможных сокращениях поставок металла и дальнейший рост цены на него.
На «Русал» приходится 6% мировых поставок глизнозема, отмечает Financial Times.
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