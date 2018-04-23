Песков прокомментировал информацию о встрече Путина с Дерипаской

"Нет, мне не известно о каких либо встречах", — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли у президента встречи с Дерипаской после того, как против него были введены санкции.

Пресс-секретарь также отказался отвечать на вопрос о том, запрашивал ли бизнесмен встречу с президентом России Владимиром Путиным

"Мы никогда не даем такую информацию", — отметил Песков.