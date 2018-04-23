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Песков прокомментировал информацию о встрече Путина с Дерипаской
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Песков прокомментировал информацию о встрече Путина с Дерипаской 

Газета.Ru 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о какой-либо встрече главы государства с основным владельцем "Русала" Олегом Дерипаской. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Нет, мне не известно о каких либо встречах", — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли у президента встречи с Дерипаской после того, как против него были введены санкции.
Пресс-секретарь также отказался отвечать на вопрос о том, запрашивал ли бизнесмен встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы никогда не даем такую информацию", — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что акции компании «Русал» обновили исторический минимум, показав падение на Гонконгской фондовой бирже более чем на 20% на фоне введения санкций США.
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