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Песков не подтвердил данные о встрече Путина с Дерипаской после санкций США
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Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение

Песков не подтвердил данные о встрече Путина с Дерипаской после санкций США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о какой-либо встрече главы государства с основным владельцем "Русала" Олегом Дерипаской после того, как против бизнесмена и подконтрольных ему компаний были введены санкции США.
"Нет, мне не известно о каких либо встречах", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли у президента встречи с Дерипаской с тех пор, как против него были введены санкции.
Вопрос о том, запрашивал ли бизнесмен встречу с Путиным, Песков оставил без ответа. «Мы никогда не даем такую информацию», — сказал пресс-секретарь главы государства.
США в начале апреля США ввели санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, в частности Дерипаски и контролируемых им En+ Group, "Группы ГАЗ", «Базового элемента» и «Русала».
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