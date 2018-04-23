Песков не подтвердил данные о встрече Путина с Дерипаской после санкций США

"Нет, мне не известно о каких либо встречах", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли у президента встречи с Дерипаской с тех пор, как против него были введены санкции.

Вопрос о том, запрашивал ли бизнесмен встречу с Путиным, Песков оставил без ответа. «Мы никогда не даем такую информацию», — сказал пресс-секретарь главы государства.