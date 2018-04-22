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Жители Тулы возмутились установленным на могиле огромным баннером
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Жители Тулы возмутились установленным на могиле огромным баннером 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
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В Туле на кладбище на одной из могил установили огромный рекламный щит с изображением похороненного там полицейского; родственники других усопших требуют убрать баннер, в противном случае будет подан иск в суд.
Баннер установили родственники умершего, чтобы было легче найти могилу. Родственники других покойных, которые захоронены рядом, возмутились этим. Они считают, что щит нарушает «эстетические нормы мест захоронений» и показывает «превосходство этого умершего над другими», сообщает Telegram-канал Mash.
Администрация кладбища выдала предписание на демонтаж конструкции, в противном случае дело будет передано в суд, сообщает Ura.ru.
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