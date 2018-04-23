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Энергетики восстановили электроснабжение в Тульской области
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Энергетики восстановили электроснабжение в Тульской области 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министерство энергетики России сообщило о том, что энергоснабжение в Тульской области восстановлено, сообщает телеканал «360».
По данным министерства, отключения энергоснабжения происходили с 21 апреля 20.00 до 05.35 22 апреля. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия.
Без энергоснабжения остались порядка 17 тысяч человек. К восстановительным работам было привлечено 72 бригады, в состав которых вошли 147 человек и 72 единицы спецтехники.
"Двадцать третьего апреля в 00.18 по московскому времени аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", — написано в документе.
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