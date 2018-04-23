Энергетики восстановили электроснабжение в Тульской области

По данным министерства, отключения энергоснабжения происходили с 21 апреля 20.00 до 05.35 22 апреля. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия.

Без энергоснабжения остались порядка 17 тысяч человек. К восстановительным работам было привлечено 72 бригады, в состав которых вошли 147 человек и 72 единицы спецтехники.

"Двадцать третьего апреля в 00.18 по московскому времени аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", — написано в документе.