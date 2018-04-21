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В Ярославской области встало производство в цехах стратегически важного для всей России завода
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В Ярославской области встало производство в цехах стратегически важного для всей России завода 

76.ru 20 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославской области Ростовский оптико-механический завод остался без газа. Оборонное предприятие отключили от топлива из-за долгов перед поставщиком услуги.
— Просроченная задолженность предприятия по данным на начало апреля составила 27,7 миллиона рублей, — рассказали в компании «Газпром межрегионгаз Ярославль». — Период задолженности — более трех месяцев.
Руководство компании — поставщика газа уверяет, что завод предупреждали об отключении и просили погасить долг. Но те деньги за услугу так и не перечислили.
— Хозяева предприятия приедут в понедельник, сейчас их в городе нет, — рассказал глава Ростова Андрей Лось. — Поэтому пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
Сейчас на предприятии из-за отсутствия газа падают мощности — остановились некоторые цеха. На предприятии говорят, что не расплатились за газ из-за «Ярославской генерирующей компании», которой они предоставляют тепло.
Оптико-механический завод в Ростове разрабатывает и производит для нужд военно-промышленного комплекса России оптико-механические и оптико-электронные комплексы, а также выпускает приборы специального и гражданского назначения. Некоторые виды продукции предприятия уникальны и не имеют аналогов не только в России, но и в мире.
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