В Ярославской области встало производство в цехах стратегически важного для всей России завода

— Просроченная задолженность предприятия по данным на начало апреля составила 27,7 миллиона рублей, — рассказали в компании «Газпром межрегионгаз Ярославль». — Период задолженности — более трех месяцев.

Руководство компании — поставщика газа уверяет, что завод предупреждали об отключении и просили погасить долг. Но те деньги за услугу так и не перечислили.

— Хозяева предприятия приедут в понедельник, сейчас их в городе нет, — рассказал глава Ростова Андрей Лось . — Поэтому пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Сейчас на предприятии из-за отсутствия газа падают мощности — остановились некоторые цеха. На предприятии говорят, что не расплатились за газ из-за «Ярославской генерирующей компании», которой они предоставляют тепло.