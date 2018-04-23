Масштабный субботник состоялся в Братееве

Коллективная уборка территории состоялась в Братеевском каскадном парке в минувшую субботу, 21 апреля.

Участниками субботника стали более тысячи человек, в числе которых — учащиеся образовательных учреждений района, представители молодежных и муниципальных организаций. Уборку провели по прилегающей к Храму Марии Египетской территории по Борисовским прудам, а также вдоль проезжей части от искусственного катка до метродепо.

Кроме того, участники мероприятия высадили порядка 150 саженцев деревьев различных пород на территории Братеевского каскадного парка. А для поддержки командного духа для гостей субботника организовали культурно-развлекательную программу и открыли полевую кухню.