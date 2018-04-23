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Масштабный субботник состоялся в Братееве
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Масштабный субботник состоялся в Братееве 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Коллективная уборка территории состоялась в Братеевском каскадном парке в минувшую субботу, 21 апреля.
Участниками субботника стали более тысячи человек, в числе которых — учащиеся образовательных учреждений района, представители молодежных и муниципальных организаций. Уборку провели по прилегающей к Храму Марии Египетской территории по Борисовским прудам, а также вдоль проезжей части от искусственного катка до метродепо.
Кроме того, участники мероприятия высадили порядка 150 саженцев деревьев различных пород на территории Братеевского каскадного парка. А для поддержки командного духа для гостей субботника организовали культурно-развлекательную программу и открыли полевую кухню.
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