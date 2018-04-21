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Кафе в Павловском районе закрыли за отсутствие вентиляции
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Кафе в Павловском районе закрыли за отсутствие вентиляции 

Vgoroden.ru 38 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Кафе в Павловском районе закрыли по решению суда на 60 суток. Причиной стало отсутствие вытяжной вентиляции, оборудованной воздуховодом, что наносило вред здоровью людей, проживающих в доме, где находится заведение. Об этом сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
Управление Роспотребнадзора провело проверку, в ходе которой и было выявлено нарушение. Руководство кафе привлекли к административной ответственности. Судебный пристав-исполнитель вручил представителю заведения постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о незамедлительном приостановлении деятельности, всех гостей заведения попросили покинуть его.
Вход в кафе и все его внутренние помещения были опечатаны. На протяжении всего срока сотрудник службы судебных приставов будет выезжать по данному адресу, и проверять исполнение решения.
Напомним, суд постановил закрыть магазин «Пятерочка», расположенный на улице Верхне-Печерской, в связи с грубыми нарушениями санитарного законодательства.
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