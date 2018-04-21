Тюменский завод запустил новое производство деталей для нефтяников

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Тюмени на заводе «Профмодуль» начали выпускать новую продукцию, которую можно будет применять в нефтегазовой отрасли.

Немецкий партнер тюменского завода Клаус Шольц рассказал, что местные специалисты стали производить детали со смещенным центром и кабель-каналом, которые необходимы для эксплуатационных колонн буровых скважин.

Сейчас на предприятии принята программа технического перевооружения. Благодаря этому на заводе будут изготавливать самые современные станки, которые позволят в дальнейшем отказаться от поставки продукции для нефтяников из-за границы.

Использовано фото с сайта: profmodul.ru.