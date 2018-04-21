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Тюменский завод запустил новое производство деталей для нефтяников
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Тюменский завод запустил новое производство деталей для нефтяников 

Уральский меридиан 52 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Тюмени на заводе «Профмодуль» начали выпускать новую продукцию, которую можно будет применять в нефтегазовой отрасли.
Немецкий партнер тюменского завода Клаус Шольц рассказал, что местные специалисты стали производить детали со смещенным центром и кабель-каналом, которые необходимы для эксплуатационных колонн буровых скважин.
Сейчас на предприятии принята программа технического перевооружения. Благодаря этому на заводе будут изготавливать самые современные станки, которые позволят в дальнейшем отказаться от поставки продукции для нефтяников из-за границы.
Использовано фото с сайта: profmodul.ru.
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