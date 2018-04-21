Открытие навигации в Петербурге отметили бот-парадом на Неве

Петербурге прошел бот-парад, сообщает 78.ru. Мероприятие было посвящено новому сезону навигации для маломерных судов.

Всего на Неву вышли 120 экипажей из разных городов страны. Непогода не стала помехой для участников парада. Они стартовали от Петровской косы, проплыли под Ушаковским, Биржевым и Кировским мостами, вышли к стрелке Васильевского острова, миновали Петропавловскую крепость и провели моторные лодки по каналам Северной столицы.

Бот-парад прошел на Неве уже в четвертый раз.

Официально сезон навигации в Петербурге открылся в пятницу, 20 апреля.