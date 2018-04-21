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Министр: Сирия намерена отдать предпочтение компаниям РФ в ходе восстановления экономики
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Министр: Сирия намерена отдать предпочтение компаниям РФ в ходе восстановления экономики 

ТАСС 11 минут назад
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Соглашение о преференциях для российских компаний обсуждалось на конференции «Экономическое развитие Сирии», состоявшейся в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом заявил в субботу министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль.
"Обсуждалась разработка соглашения о преференциях для российских компаний, которые желают работать в Сирии. Также мы считаем невозможным участие государств, которые причастны к кровопролитию в нашей стране, в восстановлении ее экономики", — сообщил он журналистам.
По словам министра, одной из центральных тем дискуссий был вопрос поставок в РФ сирийских товаров через крымские порты. «Мы обязались наладить морские поставки между Сирией и Крымом. Сегодня обсуждалась инфраструктура для поставок сирийской продукции через полуостров, так как это самый удобный путь сообщения между САР и Россией», — пояснил он. «Были обсуждены механизмы расчета между нашими странами, поскольку мы находимся под экономическими санкциями, и мы также рассмотрели вопрос возможности взаимной выдачи долгосрочных деловых виз», — добавил Халиль.
По итогам встречи стороны договорились о контактах представителей российско-сирийских деловых кругов на регулярной основе.
4-й ЯМЭФ проходил 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». В рамках форума состоялась конференция, посвященная восстановлению экономики Сирии после длительной войны. Интересы арабской республики представляла правительственная делегация во главе с министром экономики и внешней торговли, а также группа предпринимателей.
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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