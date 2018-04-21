Более 7 тыс. туристов из России и Казахстана посетили праздник Наурыз под Саратовом

САРАТОВ , 21 апреля. / ТАСС /. Более 7 тыс. человек приняли участие в национальном празднике Наурыз, который в субботу состоялся в Саратовской области . На мероприятие приехали туристы из разных регионов ПФО, а также из Казахстана , об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь министерства внутренней политики и общественных отношений области Анжела Волшаник.

"Празднование Наурыза проходило в г. Красный Кут Саратовской области, в нем приняли участие около 7 тыс. человек — это гости не только из всех районов нашей области, но также из соседних регионов ПФО и из Казахстана. В частности, в мероприятиях приняли участие делегации Западно-Казахстанской и Атырауской областей Республики Казахстан, федеральных национально-культурных автономий", — уточнила Волшаник.

Она добавила, что гости смогли увидеть выступления национальных коллективов, поучаствовать в спортивных соревнованиях по футболу, борьбе на поясах «куреш», гиревому спорту и армрестлингу. На площадке мероприятия специально к празднику было установлено 14 юрт, в которых готовили блюда разных народов. Кроме того, все желающие смогли купить домой экологически чистые продукты — здесь прошла областная ярмарка местных фермеров.

Гвоздем праздника стал финал традиционного конкурса национального костюма, творчества и красоты «Мисс Наурыз», в котором девушки разных народов представили свои таланты и национальные костюмы. «В частности, зрители увидели русский, таджикский, казахский национальные костюмы. Изюминкой конкурса стало представление костюма народов Африки, его подготовили девушки-студентки, приехавшие с Саратовскую область учиться с другого континента», — сказала Волшаник.

"Наурыз проходит в разных регионах, но именно у нас этот праздник один из самых ярких и интересных. У нас на территории проживает огромное количество национальностей и подобные мероприятия помогают не только укреплять межнациональные и межрегиональные, но и развивать внутренний туризм, что очень важно", — отметила глава регионального Комитета по туризму Виктория Бородянская.