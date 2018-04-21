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Лукашенко с сыновьями посадил деревья у святого родника на малой родине
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Лукашенко с сыновьями посадил деревья у святого родника на малой родине 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
На республиканском субботнике семья главы государства трудилась на благоустройстве Трофимовой криницы.
К роднику, расположенному в Могилевской области, нередко едут люди не только из Беларуси, но и из других стран, в том числе — из России. Вода в источнике славится своей уникальной чистотой. Его обустраивал еще дед президента Трофим, который работал плотником — в честь него и было названо это место, а сам президент Беларуси любил отдыхать близ родника в детстве.
Стоит отметить, что и другие высшие чиновники Беларуси на субботник поехали по родным местам.
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