Лукашенко с сыновьями посадил деревья у святого родника на малой родине

На республиканском субботнике семья главы государства трудилась на благоустройстве Трофимовой криницы.

К роднику, расположенному в Могилевской области, нередко едут люди не только из Беларуси , но и из других стран, в том числе — из России . Вода в источнике славится своей уникальной чистотой. Его обустраивал еще дед президента Трофим, который работал плотником — в честь него и было названо это место, а сам президент Беларуси любил отдыхать близ родника в детстве.

Стоит отметить, что и другие высшие чиновники Беларуси на субботник поехали по родным местам.

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