Волгоградцы вышли на митинг против закрытия газетного ларька

Почти двадцать жителей Краснооктябрьского района Волгограда вышли сегодня на пересечение проспекта Металлургов и улицы Ерёменко, протестуя против сноса газетного киоска. Стоя с плакатами «Жители против сноса киоска» и «Оставьте киоск на Северном», горожане за час собрали более 200 подписей под обращением к главе региона, города и района.

— Все, кто живут рядом, каждый день покупают здесь газеты и журналы. Киоск находится на пересечении «семи дорог», — рассказал V1.ru пришедший к киоску «Союзпечати» участник акции. — Я постоянно заказываю здесь тематические журналы и коллекционные модели автомобилей и техники. В отличие от сетевых магазинов, тут можно заранее сделать заказ нужной продукции.

Пенсионерка Людмила Мартынова считает, что пострадают после сноса киоска в первую очередь люди пожилого возраста. Павильон уже много лет находится в удобном месте и имеет много преимуществ перед другими распространителями печатной продукции.

— Зачем его сносить? Он находится рядом с «Северным рынком», и пенсионерам не нужно далеко ходить за газетами. Он никому не мешает, стоит миллион лет, — говорит женщина, — В других киосках нет такого широкого перечня продукции. Например, мой муж только тут нашёл специализированные журналы про охоту и рыбалку. Тем более, что цены намного ниже, чем в других киосках.

За час проведения акции активисты собрали несколько сотен подписей к губернатору, руководителю администрации Волгограда и главе Краснооктябрьского района с просьбой оставить печатный киоск на пересечении проспекта Металлургов и улицы имени Ерёменко, а также киоск возле дома № 17 по проспекту Металлургов.

— Нарушается исторически сложенный уклад жизни жителей близлежащих улиц, а это в основном люди преклонного возраста, инвалиды, дети, студенты, — говорится в тексте обращения, — Раньше каждый в шаговой доступности мог приобрести газетно-журнальную продукцию, волгоградские сувениры, познавательные коллекции для детей, канцтовары и приобретать транспортные карты. Таким образом, вызывая недовольство жителей и создавая неудобства, власти района напрямую игнорируют слова нашего президента Владимира Путина , сказанные на прямой линии с гражданами страны о том, что основная задача местных властей — решать проблемы граждан. А не создавать их.

В пресс-службе ОАО «Союзпечать» V1.ru сообщили, что сохранить киоск на привычном месте в компании не могут.

— Да, действительно в этом районе мы вынуждены были убрать несколько киосков не по своей воле. Мы выполняем постановление властей. Конкретно этот киоск на пересечении Металлургов и Ерёменко демонтируют, некоторые меняют дислокацию, — рассказали в «Союзпечати». — Мы ничего не можем сделать — есть распоряжение администрации города. Компенсационного места, хотя бы в радиусе 300 метров, нам не дают! Возможно, при новом распределении властями мест для размещения объектов печати не были учтены интересы жителей района, которые за много лет привыкли покупать прессу и пополнять транспортные карты именно в этих киосках.