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Пропылесосили и смыли надписи: Белая башня открыла сезон масштабным субботником
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Пропылесосили и смыли надписи: Белая башня открыла сезон масштабным субботником 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня прошло открытие очередного сезона на Белой Башне. В честь этого, владельцы башни — Арх-группа «Подельники» решили устроить субботник и расчистить башню после зимы. Жители города с большим энтузиазмом откликнулись на призыв о помощи.
Изначально на субботник записалось более 60 человек, так что организатором пришлось искать дополнительные инструменты — метлы, лопаты и перчатки. Однако в итоге на субботник пришло порядка 40 человек. Всех угостили чаем и печеньками.
Мы пообщались с участниками субботника, чтобы узнать, почему для них важна Белая Башня. В основной массе пришедших — жители Уралмаша. Для них башня является важным символом, ведь они выросли рядом с ней. Один из пришедших — преподаватель школы-интерната для слабослышащих Андрей Михайлович. Он пришел на субботник со своими учениками.
— Рядом с Башней прошло мое детство. Я учился в школе неподалеку, и мы всю ее излазили, — рассказал Андрей Михайлович. — Сейчас я вырос и сам стал преподавателем. Привел своих подопечных, они будут делать проект по Белой башне.
Другие пришедшие участники субботника отмечают важность этого памятника архитектуры.
— Если не прибираться и не следить, снесут так же как телебашню, — сетует одна из волонтеров.
Среди пришедших много ребят с камерами, которые пришли не только убраться на башне, но и снять красивую панораму города. Фотограф Иван рассказывает, что тоже вырос на Уралмаше и ему всегда было интересно узнать историю башни и сделать пару кадров.
—Я считаю каждый житель Уралмаша должен побывать здесь, — комментирует Иван.
Большинство людей узнало о субботнике из интернета и из соцсетей. Волонтеры подмели башню, и даже пропылесосили.
Перед тем, как подниматься на башню всем выдаются каски. Местами, если быть неаккуратным, можно зацепиться головой.
Самое интересное внутри Белой Башни — это пространство водного бака. Теперь там организован импровизированный кинотеатр.
Были вымыты окна и приведены в порядок двери. После уборки всех ждет экскурсия. Людей так много, что приходится делить на группы.
С вершины Белой Башни открывается очень красивый и необычный вид на Екатеринбург. Отличная альтернативная смотровая точка на город.
Участница арх-группы «Подельники» Полина Иванова пообещала, что теперь экскурсии на башню будут проходить каждые выходные. Стоимость экскурсии — 250 р. В планах провести несколько интересных проектов, в частности, совместные концерты с промо-группой «Husky Tunes». Среди других Проектов Полина рассказывает о своем участии в «Фонде Городских Инициатив», который готовит масштабное мероприятие на начало лета — «Ночь Городских Сообществ».
Другая участница арх-группы «Подельники» Антонина Савилова рассказала про финансовую сторону содержания башни:
— На данный момент башня окупает себя за счет экскурсий. Но денег хватает только на поддержание состояния, — говорит Антонина Савилова. — Деньги уходят на оплату электричества, сигнализации и экскурсоводов. Для дальнейшего развития нужны более серьезные вложения. Мы находимся в постоянном поиске партнеров, спонсоров и стараемся участвовать в различных грантовых программах.
Ближайшим крупным мероприятием на Белой башне будет участие в программе ночи музеев, более подробная информация об этом будет выложена на сайте. Также ребята открыты к сотрудничеству и любым творческим инициативам. Их контакты можно найти на сайте http://www.tower1929.ru  Подробнее почитать о Белой башне можно здесь. Недавно екатеринбургский памятник конструктивизма появился в ролике Google.
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