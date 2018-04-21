«Библионочь» позволила новосибирцам спуститься в под землю и построить машину Голдберга

НОВОСИБИРСК , 21 апреля. / ТАСС /. Акция «Библионочь» в Новосибирске на площадке одной из крупнейших библиотек страны — Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) — собрала около тысячи участников только в первые два часа работы. Как рассказал в субботу ТАСС один из организаторов мероприятия, методист музея Октябрьского района города Игорь Костылев, участники акции, в том числе, смогли побывать на экскурсии по библиотеке и даже спуститься в подземное хранилище.

"Очень популярны сегодня такие блиц-экскурсии по библиотеке, мы даже спускаемся в подземные этажи в книгохранилище, потом поднимаемся на пятый этаж и узнаем об истории библиотеки. В обычные дни желающих все это увидеть, конечно, не так много, сегодня ажиотаж", — отметил собеседник агентства.

Самым популярным среди школьников и студентов стал конкурс по созданию машин Голдберга (устройство, которое выполняет простое действие с помощью длинной последовательности по «принципу домино» — прим. ТАСС). Как пояснили Данил Пензев и Виктор Гусев , участники команды из Новосибирского государственного технического университета, они несколько часов строили механизм, чтобы выполнить самое простое действие — налить воды.

"Сама концепция машины в том, что тот, кто ее делает, подходит с монеткой как к автомату с газировкой, монетка запускает цепной механизм и на выходе в итоге наливается стакан воды. От начала до конца проходит очень много сложных с технической точки зрения ступеней, сегодня мы потратили пять часов, чтобы ее построить", — сказали студенты.

Ранее сообщалось, что к акции «Библионочь» в Новосибирской области в этом году присоединилось более 200 библиотек региона, в которых пройдут квесты, концерты, спектакли, чтение стихов и различные мастер-классы. По данным регионального министерства культуры, в мероприятиях примут участие более 10 тыс. человек.