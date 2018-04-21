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Открытие 35-ого Международного фестиваля воздушных змеев в городе Вэйфане
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Открытие 35-ого Международного фестиваля воздушных змеев в городе Вэйфане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
Вэйфан, 21 апреля /Синьхуа/ — 35-й Международный фестиваль воздушных змеев открылся 21 апреля в г. Вэйфане восточнокитайской провинции Шаньдун. В красочном шоу приняли участие более 2 тыс. любителей воздушных змеев из 57 стран мира.
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