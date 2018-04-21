«Черноморец» проиграл «Александрии», «Сталь» и «Звезда» разошлись миром

В чемпионате Украины сыграны некоторые матчи 28-го тура.

"Черноморец" не смог уйти с последнего места, проиграв в Одессе «Александрии» 1:3. В параллельном противостоянии «Сталь» и «Звезда» поделили очки, забив по голу.

Протокол игры

Черноморец Од Александрия

Запасные: Новак Андрей • Ваг Мамаду • Бамба Фуссени

21 апреля. Стадион «Черноморец».

Протокол игры

Сталь Каменское

Звезда Кропивницкий

21 апреля. Стадион «Оболонь Арена» (Киев).