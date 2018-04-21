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«Черноморец» проиграл «Александрии», «Сталь» и «Звезда» разошлись миром
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«Черноморец» проиграл «Александрии», «Сталь» и «Звезда» разошлись миром 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Украины сыграны некоторые матчи 28-го тура.
"Черноморец" не смог уйти с последнего места, проиграв в Одессе «Александрии» 1:3. В параллельном противостоянии «Сталь» и «Звезда» поделили очки, забив по голу.
Протокол игры
Черноморец Од  Александрия
7' Старенький Сергей (0:1)
24' Грицук Василий (0:2)
(1:2) Бобко Иван 50'
77' Полярус Артём (1:3)
Безрук Дмитрий • Люлька Сергей • Жунич Ивица • Бобко Иван • Ореховский ПавелСмирнов ЕвгенийТретьяков МаксимЧорний Артём 81' (Мусолитин Николай (81') • Ковалец КириллТатарков Никита 70' (Гути Тенорио (70') • Гладкий Александр 48'
Запасные: Новак Андрей • Ваг Мамаду • Бамба Фуссени
Панькив ЮрийБондаренко ВалерийЧеботаев СергейГитченко АндрейЗапорожан АндрейДовгий Алексей 59' 62' (Банада Евгений (62') • Старенький Сергей 64' (Протасов Евгений (64') • Цуриков Андрей 90' • Полярус Артём • Ситало Артём • Грицук Василий 63' 85' (Пономарь Виталий (85')
Запасные: Бацула АндрейЛеванидов Владислав • Шастал Дмитрий • Бухал Глеб
21 апреля. Стадион «Черноморец».
Протокол игры
Сталь Каменское
Звезда Кропивницкий
49' Петров Сергей Владимирович (0:1)
(1:1) Кузык Орест 57'
Пеньков Герман • Johnathan 62' • Ощипко Игорь • Костенко Кирилл 78' • Климчук Юрий 70' (Кныш Данило (70') • Месхи Михаил • Мысык Марьян • Задерака Максим 61' (Копытов Дмитрий (61') • Кузык Орест • Хоцяновский Артём • Ebert
Запасные: Малакян ГорСилецкий ИванЯкимив Андрей
Паст Евгений • Гафаити Адель 21' • Братков АнтонЦюпа Иван 44' 54' • Билоног Дмитрий 57' (Гедж Арно (57') • Драченко МаксимАверьянов МаксимПолегенько Павел • Петров Сергей Владимирович 47' • Чичиков АлексейЗбунь Алексей 72' (Фатеев Дмитрий (72')
Запасные: Загальский Игорь • Бангура Момар • Лёпка Роман • Дрышлюк Кирилл
21 апреля. Стадион «Оболонь Арена» (Киев).
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