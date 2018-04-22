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Более 5 куб м мусора собрали на субботнике в сквере микрорайона Подольска
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Более 5 куб м мусора собрали на субботнике в сквере микрорайона Подольска 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
В ходе субботника в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» собрала более 5 кубических метров мусора в сквере на улице Рожкова, сообщается в группе «Территориальное управление „Климовск“ в соцсети „ВКонтакте“.
В Подольске 21 апреля состоялся областной субботник, в ходе которого горожане, управляющие компании и различные предприятия убирали территорию округа. Всего в нем приняли участие около 37 тысяч человек, которые собрали 720 кубометров мусора.
»Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск провели работу по уборке от мусора сквера на улице Рожкова, в районе дома 50. Всего в ходе субботника было собрано более 5 кубометров мусора», — говорится в сообщении.
Главными площадками субботника в Климовске были парк «Дубрава» на улице Победы, парк «Дубки» на улице Революции и территория за магазином «Леруа Мерлен» на улице Молодежной.
В общей сложности с территории микрорайона было вывезено около 200 кубометров мусора и веток.
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