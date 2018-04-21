Отчаявшиеся французы защитятся от мигрантов пластиковым забором в Альпах

Активисты движения правого толка Génération identitaire решили заблокировать тропу на перевале Эшелль во французских Альпах, по которой нелегальные мигранты попадают во Францию . Об этом сообщает газета Le Monde.

Перевал находится на высоте 1762 метра в шести километрах от границы с Италией . Это место считается «стратегическим пунктом прохождения» для нелегалов. Активисты собираются построить из пластиковых решеток «символическую границу», а также ночевать на перевале. По их словам, они будут следить, чтобы «ни один нелегал не смог проникнуть во Францию».

Представитель организации Роман Эспино осудил власти за «отсутствие мужества» в решении вопроса с мигрантами. «Необходимо проявить чуть больше воли, и мы сможем контролировать миграцию и границы», — сказал он.

Группа активистов состоит в основном из французов, но в ней также есть итальянцы, венгры, датчане, австрийцы, англичане и немцы. Всего в акции участвует около ста человек.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем — более 119 тысяч человек.