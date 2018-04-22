На общебелорусский субботник вышел каждый третий житель страны 

В Беларуси накануне прошла «большая генеральная уборка»: общереспубликанский субботник, во время которого порядок в городах и деревнях наводили всем миром. От рабочего до президента, едва ли не каждый третий житель страны.
Традиционное, надо сказать, для апреля мероприятие, у которого есть и другой, не менее значимый, подтекст: собрать деньги на социально важные проекты. Заработанные средства (а речь идет о сумме, эквивалентной 230 миллионам российских рублей) будут направлены на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест захоронения воинов Великой Отечественной войны, подготовку детских лагерей к лету, а также на закупку оборудования для минской больницы скорой медицинской помощи.
Президент Александр Лукашенко на этот раз вместе с тремя сыновьями наводил порядок на своей малой родине — в агрогородке Александрия, что на Могилевщине. Точнее на Трофимовой кринице, названной в честь его деда, который ее 100 лет назад и обустроил. Сажали деревья, кустарники, устанавливали скворечники, выкладывали камнями пешеходную дорожку, разбивали клумбы. Намоленное, подчеркнул Лукашенко, место, куда он бегал еще мальчишкой и куда сейчас за водой, которую многие считают целебной, приезжают не только из окрестных населенных пунктов, но даже из-за пределов страны. Год назад, к слову, на таком же субботнике глава Беларуси бетонировал полы в строящемся тогда центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике, а в 2016-м трудился на реконструкции минского стадиона «Динамо».
В этом же году на поле «Динамо», торжественное открытие которого должно состояться 21 июня (пока Россия готовится к чемпионату мира по футболу, у Беларуси на повестке дня свое крупное мероприятие — Европейские игры — 2019), с лопатой в руках вышел мэр Минска Андрей Шорец. Ручная, как оказалось, работа — засыпать песком недавно смонтированную дренажную систему. Технике здесь делать нечего. Тонкие трубки, по которым будет течь вода для поливки газона, она может повредить.
Премьер-министр Андрей Кобяков неподалеку от Минска садал лес — республиканский субботник в этом году совпал с завершением акции «Неделя леса», во время которой всем неравнодушным было предложено высадить молодые деревья. Глава администрации президента Наталья Кочанова занималась благоустройством Софийского собора в родном для себя Полоцке. Наводить порядок в городах и деревеньках, где родились, разъехались и белорусские министры.