На общебелорусский субботник вышел каждый третий житель страны

Беларуси накануне прошла «большая генеральная уборка»: общереспубликанский субботник, во время которого порядок в городах и деревнях наводили всем миром. От рабочего до президента, едва ли не каждый третий житель страны.

Традиционное, надо сказать, для апреля мероприятие, у которого есть и другой, не менее значимый, подтекст: собрать деньги на социально важные проекты. Заработанные средства (а речь идет о сумме, эквивалентной 230 миллионам российских рублей) будут направлены на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест захоронения воинов Великой Отечественной войны, подготовку детских лагерей к лету, а также на закупку оборудования для минской больницы скорой медицинской помощи.

Президент Александр Лукашенко на этот раз вместе с тремя сыновьями наводил порядок на своей малой родине — в агрогородке Александрия, что на Могилевщине. Точнее на Трофимовой кринице, названной в честь его деда, который ее 100 лет назад и обустроил. Сажали деревья, кустарники, устанавливали скворечники, выкладывали камнями пешеходную дорожку, разбивали клумбы. Намоленное, подчеркнул Лукашенко, место, куда он бегал еще мальчишкой и куда сейчас за водой, которую многие считают целебной, приезжают не только из окрестных населенных пунктов, но даже из-за пределов страны. Год назад, к слову, на таком же субботнике глава Беларуси бетонировал полы в строящемся тогда центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике, а в 2016-м трудился на реконструкции минского стадиона «Динамо».