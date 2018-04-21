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Бастрыкин напомнил о плюсах введения уголовной ответственности юрлиц
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Бастрыкин напомнил о плюсах введения уголовной ответственности юрлиц 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Введение уголовной ответственности юридических лиц в РФ будет способствовать оперативному взысканию компенсаций с авиакомпаний в пользу родственников погибших в авиакатастрофах, считает глава СК России Александр Бастрыкин.
Об истории развития института уголовной ответственности юридических лиц Бастрыкин рассказал на лекции студентам юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Следственный комитет неоднократно высказывался за введение ответственности юридических лиц в России.
"В качестве примеров Бастрыкин привел западную практику, которая оперативно позволяет взыскать компенсации с авиакомпаний в пользу родственников погибших в авиакатастрофах", — рассказала журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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