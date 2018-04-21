Порядка трех тысяч москвичей приняли участие в субботнике в «Тропарево»

В зоне отдыха «Тропарево» прошел традиционный субботник. ‎Жители Юго-Западного округа приходили целыми семьями — ведь здесь можно было не только привести в порядок излюбленное место для отдыха, но и принять участие всей семьей в интерактивной развлекательной программе.

Одна из участниц субботника — муниципальный депутат Наталья Литвинова — отметила, что «Тропарево» — это экологическая зона, которую надо поддерживать. «Теперь, когда я со своими детьми буду приходить сюда гулять, мне будет приятно осознавать, что здесь растут деревья, которые я сама посадила», — сказала Наталья Литвинова. Другой муниципальный депутат — Олег Чернышевич — поддержал свою коллегу, рассказав, что в детстве он играл в этом лесопарке, а теперь пришел сюда, чтобы посадить деревья.

Стоит добавить, что для тех, кто устал и проголодался во время работы, на субботнике была организована полевая кухня, где всех желающих поили горячим чаем и кормили кашей. А на главной сцене парка была организована концертная программа.