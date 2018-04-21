Ещё
В Швеции появится первую в мире виртуальную диспетчерскую для аэропорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швеции появится первую в мире виртуальную диспетчерскую для аэропорта 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Концепция виртуальной диспетчерской подразумевает создание цифровой диспетчерской, которая может быть расположена в любом помещении на территории аэропорта или даже за его пределами, тогда как традиционные диспетчерские центры располагаются в специальной башне и имеют круговой обзор, с помощью которого специалисты видят происходящее на аэродроме.
Первая виртуальная диспетчерская будет иметь круговое поле, состоящее из нескольких дисплеев высокого разрешения, которые будут показывать изображения с камер вышек наблюдения.
Каждый дисплей сможет также отображать дополнительные данные, которые могут понадобиться сотрудникам, например, информацию о самолетах. При этом система будет отдельно выделять транспорт подсветкой или сигнализировать о чрезвычайных происшествиях.
Монтаж оборудования цифрового диспетчерского центра для аэропорта вблизи горнолыжного курорта Сэлен начнется уже в 2018 году, а согласно планам Saab, в 2019 году виртуальная диспетчерская приступит к работе.
RB.ru: последние новости
Названы 8 стартапов, которые получат до 8 млн рублей и акселерацию от Pulsar VC Илон Маск дал советы по эффективности Пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram без прокси и VPN
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев заявил о задержании «российского шпиона»271
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина69
Трагедия армянского протеста106
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство48
Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу27
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение