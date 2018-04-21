В Швеции появится первую в мире виртуальную диспетчерскую для аэропорта

Концепция виртуальной диспетчерской подразумевает создание цифровой диспетчерской, которая может быть расположена в любом помещении на территории аэропорта или даже за его пределами, тогда как традиционные диспетчерские центры располагаются в специальной башне и имеют круговой обзор, с помощью которого специалисты видят происходящее на аэродроме.

Первая виртуальная диспетчерская будет иметь круговое поле, состоящее из нескольких дисплеев высокого разрешения, которые будут показывать изображения с камер вышек наблюдения.

Каждый дисплей сможет также отображать дополнительные данные, которые могут понадобиться сотрудникам, например, информацию о самолетах. При этом система будет отдельно выделять транспорт подсветкой или сигнализировать о чрезвычайных происшествиях.

Монтаж оборудования цифрового диспетчерского центра для аэропорта вблизи горнолыжного курорта Сэлен начнется уже в 2018 году, а согласно планам Saab, в 2019 году виртуальная диспетчерская приступит к работе.