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Из Воронежского водохранилища достали мужскую ногу
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Из Воронежского водохранилища достали мужскую ногу 

Вести Воронеж 21 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
На часть конечности наткнулся рыбак. В Воронеже из водохранилища выловили ногу человека. На страшную находку в воде днём19 апреля наткнулся рыбак на Левом берегу. Он же позвонил в правоохранительные органы. По сведениям «Вести-Воронеж», часть ноги, предположительно, принадлежала мужчине. Она отрезана примерно по колено. Конечность забрали для исследования силовики. В водохранилище часто находят утопленников, реже — расчленённые части тела. Так в 2015 году рыбаки наткнулись на части ног и рук неподалеку от переулка Инютинский. Как выяснилось позже, они принадлежали пропавшей без вести женщине. Установить личность погибшей помог ДНК-тест. Другие части тела расчлененного человека найдены не были. Силовики расследовали дело об убийстве.
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